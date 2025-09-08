Softball

Softball, Israele raggiunge l’Italia nel raggruppamento X. Bene Olanda e Repubblica Ceca

Fabrizio Testa

Pubblicato

14 minuti fa

il

Cechia/WSBC

Va in archivio anche il secondo giorno di competizioni in quel di Praga, capitale della Repubblica Ceca che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di softball. In questo day-2 abbiamo assistito con non poche sorprese alla disfatta dell’Italia, caduta al cospetto della Spagna per 5-3. Ma ci sono stati anche alcuni responsi importanti, specie dalle squadre considerate minori.

Israele ad esempio ha battuto l’Austria per 2-1 accedendo così al raggruppamento X, quello della formazione azzurra (che sfiderà proprio domani in occasione del primo match). Attenzione anche a quanto fatto dalla Repubblica Ceca, capace di battere per 3-5 la Germania.

Bene poi Ucraina e Svizzera, finite nel girone Y, quello occupato dalle neerlandesi. Le elvetiche nello specifico hanno battuto prima il Belgio per 10-16, per poi cedere il passo proprio alle ucraine perdendo per 11-4. Importante poi citare il largo successo del Regno Unito, squadra che ha passeggiato per 0-12 sulla Grecia, oltre che dell’Olanda, uscita vittoriosa dal vis-a-vìs con la Francia (0-7). 

Di seguito le classifiche dei mini gironi e quelle dei nuovi raggruppamenti.

EUROPEI SOFTBALL 2025: CLASSIFICHE DOPO IL DAY-2

Group A

# Team W L T PCT GB
1

ISR
Israel

 2 0 0 1.000 0
2

POL
Poland

 1 1 0 .500 1
3

CRO
Croatia

 0 2 0 .000 2

Group B

# Team W L T PCT GB
1

UKR
Ukraine

 2 0 0 1.000 0
2

DEN
Denmark

 1 1 0 .500 1
3

SVK
Slovakia

 0 2 0 .000 2

Group C

# Team W L T PCT GB
1

SUI
Switzerland

 2 0 0 1.000 0
2

BEL
Belgium

 1 1 0 .500 1
3

FIN
Finland

 0 2 0 .000 2

Group D

# Team W L T PCT GB
1

AUT
Austria

 3 0 0 1.000 0
2

SWE
Sweden

 2 1 0 .667 1
3

LTU
Lithuania

 1 2 0 .333 2
4

TUR
Türkiye

 0 3 0 .000 3

Group X

# Team W L T PCT GB
1

CZE
Czechia

 2 0 0 1.000 0
2

ISR
Israel

 1 0 0 1.000 0.5
3

ESP
Spain

 1 1 0 .500 1
3

ITA
Italy

 1 1 0 .500 1
5

AUT
Austria

 0 1 0 .000 1.5
6

GER
Germany

 0 2 0 .000 2

Group Y

# Team W L T PCT GB
1

GBR
Great Britain

 2 0 0 1.000 0
1

NED
Netherlands

 2 0 0 1.000 0
3

UKR
Ukraine

 1 0 0 1.000 0.5
4

SUI
Switzerland

 0 1 0 .000 1.5
5

FRA
France

 0 2 0 .000 2
5

GRE
Greece

 0 2 0 .000 2
