Softball
Softball, Israele raggiunge l’Italia nel raggruppamento X. Bene Olanda e Repubblica Ceca
Va in archivio anche il secondo giorno di competizioni in quel di Praga, capitale della Repubblica Ceca che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di softball. In questo day-2 abbiamo assistito con non poche sorprese alla disfatta dell’Italia, caduta al cospetto della Spagna per 5-3. Ma ci sono stati anche alcuni responsi importanti, specie dalle squadre considerate minori.
Israele ad esempio ha battuto l’Austria per 2-1 accedendo così al raggruppamento X, quello della formazione azzurra (che sfiderà proprio domani in occasione del primo match). Attenzione anche a quanto fatto dalla Repubblica Ceca, capace di battere per 3-5 la Germania.
Bene poi Ucraina e Svizzera, finite nel girone Y, quello occupato dalle neerlandesi. Le elvetiche nello specifico hanno battuto prima il Belgio per 10-16, per poi cedere il passo proprio alle ucraine perdendo per 11-4. Importante poi citare il largo successo del Regno Unito, squadra che ha passeggiato per 0-12 sulla Grecia, oltre che dell’Olanda, uscita vittoriosa dal vis-a-vìs con la Francia (0-7).
Di seguito le classifiche dei mini gironi e quelle dei nuovi raggruppamenti.
EUROPEI SOFTBALL 2025: CLASSIFICHE DOPO IL DAY-2
Group A
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
ISR
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
POL
|1
|1
|0
|.500
|1
|3
|
CRO
|0
|2
|0
|.000
|2
Group B
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
UKR
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
DEN
|1
|1
|0
|.500
|1
|3
|
SVK
|0
|2
|0
|.000
|2
Group C
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
SUI
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
BEL
|1
|1
|0
|.500
|1
|3
|
FIN
|0
|2
|0
|.000
|2
Group D
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
AUT
|3
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
SWE
|2
|1
|0
|.667
|1
|3
|
LTU
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|
TUR
|0
|3
|0
|.000
|3
Group X
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
CZE
|2
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
ISR
|1
|0
|0
|1.000
|0.5
|3
|
ESP
|1
|1
|0
|.500
|1
|3
|
ITA
|1
|1
|0
|.500
|1
|5
|
AUT
|0
|1
|0
|.000
|1.5
|6
|
GER
|0
|2
|0
|.000
|2
Group Y
|#
|Team
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
GBR
|2
|0
|0
|1.000
|0
|1
|
NED
|2
|0
|0
|1.000
|0
|3
|
UKR
|1
|0
|0
|1.000
|0.5
|4
|
SUI
|0
|1
|0
|.000
|1.5
|5
|
FRA
|0
|2
|0
|.000
|2
|5
|
GRE
|0
|2
|0
|.000
|2