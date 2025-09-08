Softball, Israele raggiunge l’Italia nel raggruppamento X. Bene Olanda e Repubblica Ceca

Va in archivio anche il secondo giorno di competizioni in quel di Praga, capitale della Repubblica Ceca che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di softball. In questo day-2 abbiamo assistito con non poche sorprese alla disfatta dell’Italia, caduta al cospetto della Spagna per 5-3. Ma ci sono stati anche alcuni responsi importanti, specie dalle squadre considerate minori.

Israele ad esempio ha battuto l’Austria per 2-1 accedendo così al raggruppamento X, quello della formazione azzurra (che sfiderà proprio domani in occasione del primo match). Attenzione anche a quanto fatto dalla Repubblica Ceca, capace di battere per 3-5 la Germania.

Bene poi Ucraina e Svizzera, finite nel girone Y, quello occupato dalle neerlandesi. Le elvetiche nello specifico hanno battuto prima il Belgio per 10-16, per poi cedere il passo proprio alle ucraine perdendo per 11-4. Importante poi citare il largo successo del Regno Unito, squadra che ha passeggiato per 0-12 sulla Grecia, oltre che dell’Olanda, uscita vittoriosa dal vis-a-vìs con la Francia (0-7).

Di seguito le classifiche dei mini gironi e quelle dei nuovi raggruppamenti.

EUROPEI SOFTBALL 2025: CLASSIFICHE DOPO IL DAY-2

