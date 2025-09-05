Softball, Europei 2025: le favorite. Non solo Italia-Olanda. Cechia e Gran Bretagna temibili, Spagna in crescita

Sarà una rassegna continentale, quella del 2025, che non vedrà soltanto il duo Italia-Olanda come naturale possessore dei favori del pronostico. Gli ultimi anni del softball, infatti, hanno fatto registrare un panorama europeo che ha qualche differenza rispetto al passato.

In buona sostanza, gran parte del punto interrogativo riguarda la Cechia, squadra di casa e che sarà ampiamente sostenuta tra i vari diamanti di Praga. Si tratta di un team che da molti anni produce diverse giocatrici di ottimo livello, ma anche squadre che sanno contare molto sul piano delle varie coppe europee. Questo movimento, soprattutto quest’anno, vuole pensare a sradicare l’eterno duopolio che finora ha messo le mani su tutti i 24 Campionati d’Europa disputati.

La maggiore delle forze “concorrenti” dei tempi più recenti è però stata la Gran Bretagna: da vent’anni spesso tra le prime quattro agli Europei, ha raccolto tre secondi e tre terzi posti, raggiungendo un livello che finora nessun’altra è riuscita a prendersi, vale a dire quello di terza incomoda tra le formazioni italiana e olandese. Anche nel campionato italiano abbiamo avuto modo di verificare la forza di alcune delle maggiori esponenti del softball battente bandiera della Union Jack.

Cresce di recente anche la Spagna, che è vero che non ha mai raggiunto un singolo podio fino a questo momento, ma vanta un discreto movimento e soprattutto un’organizzazione che l’ha portata a ospitare due volte gli Europei. Sarà una selezione, quella iberica, da tenere d’occhio perché riesce comunque a produrre qualcosa d’interessante là dove altre (leggere alla voce Irlanda) non riescono a trovare modi adeguati per gestire bene il passaggio dalle categorie giovanili a quella superiore. Di fatto, comunque, è l’ultima selezione europea nella top 20 mondiale prima della Germania, che è però appunto ventesima e già paga un dazio superiore, al di là di squadre di buon livello in fatto di club.