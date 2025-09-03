Softball, Europei 2025: la formula e il regolamento dell’edizione in Cechia

Siamo di fronte a una nuova edizione degli Europei di softball, stavolta con sette giorni da vivere tutti d’un fiato in terra ceca, e in particolare sull’enorme quantità di campi presenti in quel d Praga. Andiamo a scoprire qual è la formula per quel che concerne quest’anno.

Partiamo dal principio: i gironi. Ce ne sono tre da tre (A: Croazia, Israele, Polonia, B: Danimarca, Slovacchia, Ucraina, C: Belgio, Finlandia, Svizzera) e tre da quattro (D: Austria, Lituania, Svezia, Turchia), X (Cechia, Spagna, Germania, Italia) e Y (Francia, Gran Bretagna, Grecia, Paesi Bassi). Attenzione, però: non tutti i gironi hanno lo stesso valore.

I gironi X e Y, infatti, sono riservati alle squadre di maggior peso e prestigio, quelle con i migliori risultati. Difatti sono chiamati “round di semifinale”. Le squadre vincitrici dei gironi A, B, C e D vanno rispettivamente a giocare contro le formazioni del gruppo X (A, D) e Y (B, C). Di fatto è come un round robin con aggiunte. Le squadre non qualificate dai gironi da A a D disputano dei Placement Rounds in base alla posizione (seconda o terza/quarta).

Veniamo a ciò che riguarda i gironi di spicco, quelli X e Y, vale a dire la parte che coinvolge l’Italia. Le prime tre di tali raggruppamenti entrano in un girone a sei che è il Super Round, in cui le squadre di X incontrano solo quelle di Y. Le squadre dal 4° al 6° posto, invece, disputano un omologo Placement Round che classifica dal 7° al 12° posto.

Il seguito è naturale: le prime due del Super Round giocheranno la finale per il 1° e il 2° posto, le seconde due quella per il 3° e 4° posto.

Le parità nei gironi sono risolte nel modo che segue. Primo criterio: gli scontri diretti. Se le squadre sono tre o più, entra in gioco anche il Team’s Quality Balance. Se, infatti, ad esempio tutte le squadre in una parità a tre hanno un record tra loro di 1-1, il TQB si rivela.

Questo il calcolo del TQB:

(Runs realizzate/ Inning giocati alla battuta) – (Runs concesse / Inning giocati in difesa).

Dove runs realizzate vuol dire punti fatti.

Il terzo criterio di spareggio è una variante del TQB, l’Earned Runs Team’s Quality Balance, che tiene conto anche delle basi guadagnate. Se ancora c’è parità, vale la miglior media in battuta tra i team in parità. Se ancora non c’è modo di risolvere la situazione, si ricorre al sistema più antico nella storia umana di epoca commerciale: il lancio della monetina.