Softball, Craig Montvidas: “Spagna migliore di noi nella partita, pagati errori e palle alte”

Non è contento Craig Montvidas, il manager della Nazionale azzurra, dopo la sconfitta dell’Italia agli Europei di softball contro la Spagna per 3-5. Un insuccesso che obbliga le azzurre a camminare su un filo molto più sottile di quanto sperato già da domani contro Israele (10:00) e Cechia (19:30).

Così Montvidas alla FIBS, riconoscendo il valore di una squadra e di un movimento molto cresciuti negli anni: “In questa partita la Spagna è stata migliore di noi sotto tanti aspetti, bisogna riconoscerlo, ma di certo non abbiamo sottostimato un avversario che conosciamo e che è molto cresciuto negli ultimi anni“.

L’analisi di Montvidas si sposta poi su cos’è andato storto: “Noi abbiamo pagato alcuni errori e qualche palla alta di troppo che loro sono riuscite a prendere con facilità. Ora valuteremo ciò che non ha funzionato e andremo avanti con il nostro lavoro“.

L’Italia dovrà ora mettere il piede sull’acceleratore: le sfide a Israele e Cechia saranno fondamentali al pari di quelle con l’Austria per entrare nel Super Round con chance di prendersi un posto in finale. Servirà ritrovare quella concentrazione che non è stata al massimo soprattutto nella fase iniziale, capace poi di condizionare l’intero match odierno in chiave azzurra.