Sinner spodestato dal trono dopo 65 settimane: decisivi i tre mesi di sospensione

La finale degli US Open 2025 ha emesso il proprio verdetto: il vincitore è Carlos Alcaraz e lui è il nuovo numero uno del mondo. Si è preso tutto in una volta lo spagnolo nella sfida di Flushing Meadows contro Jannik Sinner. Una partita per larghi tratti dominata dall’iberico, sullo score di 6-2 3-6 6-1 6-4.

Un differenziale in termini di gioco notevole e anche inaspettato, frutto sia di una prestazione eccezionale di Carlitos che nello stesso tempo non eccelsa dell’azzurro. L’incrocio delle due situazioni ha portato a quello a cui si è assistito. Per questo motivo c’è stato il passaggio di testimone tra i due e Jannik ha visto terminare a 65 settimane consecutive il proprio regno.

Un cambio della guardia reso inevitabile anche dal fatto che l’altoatesino non abbia potuto disputare tornei per tre mesi, vista la vicenda “Clostebol“. Out dal mese di febbraio fino ai primi di maggio, Sinner ha perso l’opportunità di fare cassa in quattro Masters1000 potenzialmente (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid) prima del suo ritorno a Roma.

4000 punti sul piatto che fanno la differenza, in relazione poi alle scadenze che il pusterese dovrà affrontare in questa seconda parte di stagione. Non resta che attendere gli sviluppi di questo confronto con Alcaraz.