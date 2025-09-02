Sinner-Musetti, l’orario delude Angelo Binaghi: “Siamo vittime del nostro successo”

Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, è notevolmente amareggiato per l’orario in cui è stato fissato il derby azzurro valido per i quarti di finale del tabellone di singolare femminile agli US Open 2025 di tennis tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il numero 1 del tennis italiano, infatti, afferma al sito federale: “Purtroppo siamo vittime del nostro successo, nel senso che quello tra Sinner e Musetti non è solo il match più atteso dagli italiani ma anche dagli americani. E’ visto come uno dei match più belli di tutto il torneo, quindi gli americani lo hanno messo nella loro prima serata piuttosto che nel pomeriggio. Siamo troppo forti e troppo belli“.

SuperTennis, la tv federale, trasmette in chiaro gli US Open e gli ascolti danno ragione alla scommessa fatta dalla FITP: “Il torneo americano è un successo anche in tv. I numeri di Supertennis sono clamorosi. Il nostro servizio pubblico oggi è misurato da un milione di persone al giorno, alle quali consentiamo non solo vedere il tennis, ma anche di conoscere quanto forti siamo diventati in questo sport“.