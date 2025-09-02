Sinner-Alcaraz verso la resa dei conti: una eventuale finale metterebbe in palio anche il n.1

Agli US Open 2025 la finale più attesa è quella tra i primi due tennisti del seeding, l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due tennisti, infatti, presidiano le parti opposte del tabellone e potranno incontrarsi soltanto nell’ultimo atto.

Finora entrambi i tennisti hanno incamerato 400 punti a testa per l’accesso ai quarti di finale e le distanze tra i due sono rimaste invariate rispetto all’inizio del torneo: l’iberico conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria in cui i punti degli US Open 2024 risultano già decurtati.

Prima dei quarti di finale, infatti, Alcaraz si attesta a 9940, mentre Sinner insegue a quota 9880: come detto in apertura, inoltre, i due potrebbero affrontarsi soltanto in finale, ed in quel caso il successo varrebbe anche il numero 1 ATP.

Nel caso in cui i due non dovessero riuscire ad incontrarsi in finale, invece, Sinner dovrà vincere un match in più di Alcaraz per restare numero 1 ATP: l’azzurro, giocando sempre dopo lo spagnolo saprà già questa sera se vincere contro Musetti domani notte per difendere la vetta (in caso di eliminazione dell’iberico) oppure no.

RANKING ATP LIVE AL 2 SETTEMBRE

1 Carlos Alcaraz 9940 (10340 in caso di semifinale, 10840 in finale, 11540 per la vittoria)

2 Jannik Sinner 9880 (10280 in caso di semifinale, 10780 in finale, 11480 per la vittoria)