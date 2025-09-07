Sinner-Alcaraz con il tetto chiuso, la finale degli US Open inizierà più tardi: il nuovo orario, c’entra Trump

La finale degli US Open si giocherà con il tetto chiuso: versione indoor per l’atto conclusivo dello Slam in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Le avverse condizioni meteo (sta piovigginando) hanno infatti costretto gli organizzatori ad adottare questa soluzione, dunque non si giocherà all’aperto e questo aspetto cambierà alcuni fattori dal punto di vista tecnico.

Ci saranno 23.000 persone all’Arthur Ashe Stadium per gustarsi l’attesissimo confronto tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si contenderanno anche il numero 1 del mondo. Il tetto chiuso dovrebbe teoricamente essere più congeniale alle caratteristiche tecniche del fuoriclasse altoatesino. La partita inizierà con un ritardo di trenta minuti rispetto al programma originario: la finale incomincerà alle ore 20.30 e non alle ore 20.00 a causa delle misure di sicurezza rafforzate per l’arrivo di Donald Trump.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America ha deciso di presenziare all’incontro e la fila all’ingresso dell’impianto è decisamente lunga proprio per il tradizionale protocollo di tutela del tycoon, primo Presidente in carica ad assistere agli US Open. I due tennisti dovranno aspettare nell’uggioso pomeriggio locali (nella Grande Mela sono sei ore indietro rispetto a noi) prima di dare vita a un confronto che si preannuncia spettacolare dopo gli atti conclusivi di Wimbledon (successo dell’azzurro) e del Roland Garros (affermazione dell’iberico).

NUOVO PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ, FINALE US OPEN

Domenica 7 settembre

Ore 20.30 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

L’inizio del match è stato posticipato di trenta minuti rispetto all’orario originario (ore 20.00).