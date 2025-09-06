Tennis
Sinner-Alcaraz, chi è il favorito agli US Open? Le quote per le scommesse e il parere dei bookmakers
Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli US Open 2025: l’appuntamento è per domenica 7 settembre (ore 20.00 italiane) sul cemento di Flushing Meadows a New York. I due grandi rivali si troveranno uno di fronte all’altro per la terza volta consecutiva in un atto conclusivo dello Slam dopo l’affermazione dello spagnolo al Roland Garros e quella dell’italiano a Wimbledon.
In palio anche il numero 1 del mondo: chi vincerà svetterà in testa al ranking ATP, dunque il nostro portacolori sarà chiamato a imporsi se vorrà conservare il suo status ed evitare il sorpasso da parte dell’iberico nella graduatoria internazionale. L’azzurro inseguirà il terzo Slam della stagione (a gennaio si era imposto agli Australian Open), l’iberico andrà a caccia della seconda gioia di questa annata agonistica.
I bookmakers vedono un vantaggio per Sinner, che secondo le quote delle scommesse risulta favorito: il successo del tennista italiano è dato a 1.75 (se si puntano 10 euro se ne vincono 17,5), mentre l’affermazione dell’iberico è data a 2.10 (se si puntano 10 euro se ne vincono 21).
QUOTE SCOMMESSE SINNER-ALCARAZ
Vittoria Sinner: 1.75.
Vittoria Alcaraz: 2.10.