Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley”

Simone Giannelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 HD dopo il rotondo successo dell’Italia ai danni dell’Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley, in corso a Pasay City, nelle Filippine: gli azzurri si sono imposti per 3-0 ed ora attendono la vincente di Belgio-Finlandia.

L’analisi del match: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro un’avversaria che mastica pallavolo da anni e che sa giocare queste partite. Sono contento per come siamo rimasti a contatto punto a punto. La partita è stata dura, bravo Romanò a spaccare il terzo set (con tre ace consecutivi dal 20-20, ndr)”.

Sugli attacchi di seconda intenzione con cui ha chiuso i primi due set: “Ora ci si prepara alla prossima. Mi diverto sempre a giocare in attacco, in queste interviste si parla spesso dei nostri sorrisi in campo, ma semplicemente ci divertiamo un sacco a giocare a pallavolo“.