Simone Avondetto sboccia di prepotenza ed è argento ai Mondiali di mountain bike! Tre azzurri nei primi 8!

L’ultima gara dei Mondiali di mountain bike per quanto riguarda il cross country a Valais, in Svizzera, regala grandi gioie ai colori italiani. Tra gli uomini élite infatti la squadra tricolore dà spettacolo e piazza tre corridori tra i primi otto, centrando una prestigiosa medaglia d’argento.

L’uomo copertina è sicuramente Simone Avondetto: talento da grandi eventi il 25enne nativo di Moncalieri. Dopo aver vinto a livello iridato la prova under 23 nel 2022, l’oro europeo nel 2024 tra i senior, conquista una meravigliosa seconda piazza al termine di una prova veramente eccellente.

Difficile, quasi impossibile tenere il ritmo del fenomeno sudafricano Alan Hatherly che ha fatto il vuoto sin dalle prime tornate, andando in solitaria a prendersi il secondo titolo iridato consecutivo. Avondetto ha lottato per il podio, stretto nella morsa dei padroni di casa, e sul finale ha staccato tutti cogliendo l’argento davanti al francese Victor Koretzky, mentre ai piedi della top-3 sono giunti i beniamini del pubblico Luca Schatti e Mathias Fluckinger.

Prestazione in generale della squadra azzurra eccellente. Settimo ed ottavo hanno chiuso infatti Luca Braidot e Filippo Fontana. Mentre 17mo Juri Zanotti.