Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup

Nel week end si sono tenute le gare della Bormio Cup, competizione di short-track di carattere internazionale disputatasi al Palaghiaccio della località in provincia di Sondrio, ideale per testare la condizione in casa Italia, in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica. Un’annata estremamente importante, pensando ovviamente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Ebbene, la squadra azzurra ha ottenuto ben 4 vittorie e 10 piazzamenti nelle prime tre posizioni nelle prove andate in scene venerdì e sabato. Il tutto è stato rimpinguato da ottimi riscontri anche nel day-3, nelle gare-2 dei 500 metri e dei 1500 metri, oltre che nelle staffette.

Arianna Sighel, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti hanno monopolizzato la top-3 nella distanza più breve, mentre nella stessa specialità al maschile Thomas Nadalini e Pietro Sighel sono giunti rispettivamente secondo e terzo, preceduti dal polacco Felix Pigeon. Seconda e terza piazza anche nella chilometro e mezzo maschile, dove Luca Spechenhauser e Alessandro Loreggia sono giunti immediatamente dietro al lettone Roberts Kruzbergs.

I 1500 metri femminili sono stati vinti da Confortola, brava a interpretare questa prova e a battere la polacca Kamila Stormowska e la già menzionata Arianna Sighel. Parlando poi delle prove a squadre, il quartetto femminile formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Lucrezia Casagrande, Martina Valcepina è salito sul gradino più alto del podio, mentre in terza piazza troviamo l’altra team azzurro formato da Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Katia Filippi, Margherita Betti. Tra gli uomini, Pietro Sighel, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Alessandro Loreggia sono giunti terzi.