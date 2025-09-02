Sergio Scariolo esalta l’Italia: “Squadra esperta e talentuosa. Sarà una partita impegnativa”

L’Italbasket torna questa sera in campo per il quarto appuntamento del suo Europeo, forse quello più affascinante, probabilmente il più importante fino ad ora. Gli azzurri affronteranno la Spagna di Sergio Scariolo ed una vittoria darebbe la certezza del secondo posto nel girone alla squadra di Pozzecco e soprattutto ancora più consapevolezza in vista dell’ormai imminente fase ad eliminazione diretta.

La Spagna ha perso all’esordio contro la Georgia e non può permettersi un altro passo falso, anche perché all’ultima giornata ha il match con la Grecia e potrebbe anche rischiare una clamorosa eliminazione in caso di terza sconfitta e di altri risultati sfavorevoli nelle altre partite. Questo lo sa molto bene Sergio Scariolo, che ha presentato la sfida di questa sera. Queste le parole del CT spagnolo dalle colonne di AS: “Ci aspetta una partita molto impegnativa. Tutti i giocatori italiani militano in Eurolega o in NBA e quelli che quest’anno non hanno giocato in Eurolega lo faranno l’anno prossimo. È una squadra molto esperta e talentuosa, che ha aggiunto un plus a livello atletico con Diouf e Niang a un nucleo già molto affiatato da tempo. Ha dimostrato di essere una squadra di alto livello che ci darà seri problemi, non solo in difesa, ma anche in attacco”.

Scariolo si concentra poi sui Simone Fontecchio, reduce da una clamorosa prestazione contro la Bosnia, dove ha messo a referto 39 punti, record di sempre per un giocatore italiano agli Europei: “Fontecchio è un giocatore di alto livello, anche per la NBA, ma non c’è solo lui. In generale, è una squadra in cui tutti i giocatori sanno cosa devono fare. Simone è la stella più brillante, ma anche gli altri sono molto bravi, alcuni di loro hanno appena vinto l’Eurolega con un ruolo importante”.

L’ex allenatore di Milano e Bologna poi torna sul cammino finora della sua Spagna: “Abbiamo fatto un passo avanti nelle ultime partite dopo l’impatto fisico del debutto. È un buon momento per rimanere concentrati per tutta la partita e, soprattutto, in ogni possesso, perché loro hanno la pazienza di sfruttare i 24 secondi e perdono pochi palloni. È importante che ognuno di noi si assuma il proprio ruolo con responsabilità. Lo spirito è buono e c’è una buona coesione. Stiamo vivendo una bella esperienza qui. Spero che ci serva per competere e vedremo se per vincere, perché l’Italia ha grandi capacità in molti aspetti del gioco”.