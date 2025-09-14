Scotti in semifinale ai Mondiali con record italiano, Sito eliminato sui 400. Hudson-Smith ripescato

Edoardo Scotti si è qualificato alle semifinali dei 400 metri ai Mondiali 2025 di atletica, siglando il nuovo record italiano sulla pista di Tokyo. Il 25enne ha corso uno strepitoso 44.45, migliorando di tre decimi il precedente primato nazionale che condivideva con Luca Sito e meritandosi il passaggio del turno con l’ottavo crono della sessione.

L’azzurro si è distinto in corsia 9, senza punti riferimento e addirittura correndo sul ritmo dello statunitense Jacory Patterson, uno dei grandi favoriti della vigilia per la vittoria, che lo seguiva all’interno. Il nostro portacolori ha poi tenuto sul rettilineo conclusivo, chiudendo dietro all’americano (43.90) e al quotato giamaicano Rusheen McDonald, che lo ha sopravanzato proprio nel finale (44.38).

Luca Sito ha pagato a caro prezzo l’operazione a cui si è dovuto sottoporre qualche mese fa e la gastrite che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero poche settimane fa. Il milanese non è riuscito a cambiare passo e ha concluso all’ottavo posto nella quinta batteria con il tempo di 46.22, mentre il sudafricano Zakithi Nene ha prevalso in 44.34 davanti allo statunitense Vernon Norwood (44.55).

Il trinidegno Jereem Richards si è imposto nella prima batteria (44.64), il botswano Bayapo Ndori ha prevalso nella seconda in 44.36 mentre il britannico Matthew Hudson-Smith (argento olimpico) è dovuto passare dai ripescaggi, lo statunitense Christopher Bailey ha avuto la meglio nella quarta (44.49), lo statunitense Khaleb McRae ha dettato legge nell’ultima (44.25).