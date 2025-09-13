Sci Alpino
Sci alpino, brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso sulle nevi in Cile
Non arrivano buone notizie da La Parva, in Cile, dove la Nazionale italiana di sci alpino è presente per preparare una stagione importante, pensando soprattutto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il riferimento è all’incidente di Matteo Franzoso.
Come riportato dal sito della FISI, il 25enne azzurro, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle e cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago.
Lo sciatore tricolore è mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista. Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero presso la struttura nella capitale cilena.
Si attendono aggiornamenti in merito e si spera di avere delle novità confortanti da parte della Federazione.