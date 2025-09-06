Sarah Fahr, brividi prima della semifinale ai Mondiali: lo scontro con una compagna, rischio infortunio e il sospiro

Sarah Fahr si è infortunata nel riscaldamento che ha preceduto Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La talentuosa centrale, uno dei punti di forza della nostra Nazionale, ha avuto uno scontro con Myriam Sylla negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio e si è fatta male alla pianta del piede.

Lo staff medico si è prodigato immediatamente nel fasciare la giocatrice, che infatti non era in campo per cantare l’Inno di Mameli, proprio perché alle prese con il trattamento sanitario. L’azzurra ha poi alzato il pollice verso il CT Julio Velasco e si è dichiarata pronta per giocare il grande Classico contro la formazione verdeoro.

Al momento della presentazione del sestetto titolare era infatti in campo. La sua compagna di reparto Anna Danesi ha incominciato nel giro davanti, con il libero Monica De Gennaro dietro in modo da dare più tempo a Sarah Fahr per recuperare. Una volta che De Gennaro ha finito la rotazione dietro è subentrata proprio Sarah Fahr, con Danesi al servizio.

L’allarme è dunque rientrato e la centrale si è dimostrata prontamente pimpante sottorete, facendosi sentire a muro già nei primi scambi di un confronto che si preannuncia molto acceso ed equilibrato. In caso di necessità dovrà subentrare Yasmina Akrari per provare ad accedere all’atto conclusivo da disputare domani contro la Turchia.