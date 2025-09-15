Sara Fantini firma lo stagionale ed è settima nel martello ai Mondiali. Oro al Canada con Rogers

Sara Fantini realizza la miglior prestazione dell’anno proprio nella gara più importante e chiude in settima posizione la finale del lancio del martello ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La primatista italiana si conferma dunque tra le migliori otto al mondo per la terza rassegna iridata consecutiva, dopo il quarto posto di Eugene 2022 ed il sesto di Budapest 2023.

La 27enne emiliana ha aggiunto esattamente mezzo metro al 72.56 ottenuto lo scorso 19 luglio a Madrid, raggiungendo quota 73.06 metri al secondo lancio (dopo un incoraggiante 71.70 al primo tentativo) e garantendosi la possibilità di proseguire la competizione fino alla quinta e penultima serie (riservata alle prime otto in classifica), in cui ha trovato un altro lancio competitivo da 72.16 non riuscendo però a migliorarsi. La campionessa europea di Roma 2024 può ritenersi soddisfatta del suo Mondiale, in una stagione che l’ha vista ad un livello medio leggermente inferiore rispetto al recente passato.

Canada in trionfo con Camryn Rogers, che ha dominato la finale odierna migliorando di quasi due metri il personale (da 78.88 a 80.51) e balzando in un colpo solo dal quinto al secondo posto delle liste mondiali all-time dietro solamente alla fuoriclasse polacca Anita Wlodarczyk (82.98). Secondo titolo iridato di fila per la campionessa olimpica in carica, che ha preceduto sul podio le cinesi Jie Zhao e Jiale Zhang, rispettivamente argento con 77.60 (nuovo primato personale) e bronzo con 77.10.