Sara Fantini: “Dopo il 73.06 ci ho provato davvero fino in fondo”

Sara Fantini si classifica settima nella finale del lancio del martello femminile dei Mondiali 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurra chiude con la misura di 73.06 e viene esclusa dall’ultima serie. L’italiana si mostra comunque soddisfatta di quanto fatto analizzando la gara a Rai 2 HD.

L’azzurra ammette di aver tentato il tutto per tutto dopo aver ottenuto la misura poi valsa il piazzamento finale: “Sono comunque molto contenta, chiaramente dopo i 73 metri io ci ho provato davvero fino in fondo, purtroppo non è venuto nulla di meglio, però sono veramente tanto tanto contenta“.

Bilancio dunque positivo per Sara Fantini: “Mi ero posta proprio degli obiettivi per questi Mondiali, vista la stagione che ho fatto sapevo di dover fare questi Mondiali bene e li volevo fare bene davvero, con tutte le mie forze, lo dovevo a me stessa ed a tutto il mio team, quindi sono molto contenta“.