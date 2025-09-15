Sara Errani e Jasmine Paolini volano alle WTA Finals 2025! Tre coppie già qualificate per Riad

Per il secondo anno consecutivo, Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano tra le migliori coppie del circuito e accedono alle WTA Finals di doppio. La WTA ha annunciato infatti i primi tre binomi aritmeticamente qualificati per Riad in base alla Race di specialità, che prende in considerazione i punti totalizzati da ogni formazione nell’anno solare 2025.

Errani e Paolini, campionesse olimpiche in carica, si sono rese protagoniste sin qui di un’ottima stagione in cui spicca ovviamente il trionfo al Roland Garros oltre ai due titoli 1000 conquistati sulla terra del Foro Italico a Roma e sul cemento di Doha. La magica coppia azzurra, impegnata questa settimana a Shenzhen con la Nazionale per le fasi finali della BJK Cup, occupa ad oggi il secondo posto nella Race con 6125 punti.

In vetta alla graduatoria ci sono infatti l’americana Taylor Townsend con la ceca Katerina Siniakova a quota 6290 punti, soprattutto grazie alla vittoria degli Australian Open e del WTA di Dubai ma anche alla recente finale negli US Open. La terza coppia ammessa alle Finals di Riad è quella composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, che proverà a bissare il titolo conquistato un anno fa nel prestigioso evento di fine anno.

“Il doppio è una parte fondamentale e importante del nostro sport. Qualificarsi in questo format per le WTA Finals è un grande onore, significa che il tuo team è stato costante, forte e coraggioso durante tutto l’anno. Essere tra le prime a qualificarsi dimostra che il duro lavoro sta dando i suoi frutti“, dichiara la direttrice delle WTA Finals Garbiñe Muguruza.