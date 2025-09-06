Sara Errani e Jasmine Paolini perdono terreno nelle classifiche di doppio: la situazione aggiornata dopo gli US Open

Sara Errani e Jasmine Paolini sono uscite di scena in semifinale agli US Open 2025 di tennis, battute dalla coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, poi campionesse grazie alla vittoria in finale contro la ceca Kateřina Siniaková e la statunitense Taylor Townsend.

Proprio grazie alla vittoria nell’ultimo atto a New York, la canadese e la neozelandese scavalcano le italiane nel ranking WTA, mentre la statunitense e la ceca già le precedevano in classifica: le azzurre erano quarte, ma avendo superato la lettone Jeļena Ostapenko conterranno i danni e saranno quinte.

Le campionesse olimpiche, inoltre, lunedì 8 settembre dovranno abbandonare la vetta nella Race WTA in favore di Siniaková e Townsend: la ceca e la statunitense vantano al momento 164 punti di margine sulla coppia italiana.

RANKING WTA SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI 8 SETTEMBRE

Ranking prima degli US Open: 6545 punti, 4° posto a pari merito.

Ranking dopo gli US Open: 7195 punti, 5° posto a pari merito.

RACE WTA SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI 8 SETTEMBRE

Race prima degli US Open: 5346 punti, 1° posto.

Race dopo gli US Open: 6126 punti, 2° posto.