Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi pronto a esordire nel weekend. Il fuoriclasse nipponico prenderà ‘sul serio’ il 2025-26?

L’imminente fine settimana del 13-14 settembre proporrà la tappa di Summer Grand Prix di salto con gli sci di Rasnov (Romania). L’evento, oltre ad assegnare punti determinanti nella qualificazione ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, rappresenterà il ritorno nell’arena internazionale di Ryoyu Kobayashi. I big utilizzano difatti le competizioni estive come test agonistico in vista dell’inverno e l’asiatico comincerà a breve il suo percorso d’avvicinamento alla Coppa del Mondo.

La domanda è se il fuoriclasse giapponese, indiscutibilmente il saltatore più talentuoso del circuito, si è avvicinato e si avvicinerà con abnegazione all’annata olimpica. Quattro anni orsono lo fece e i risultati ce li ricordiamo tutti (vinse la seconda Sfera di cristallo della carriera, un oro e un argento a Pechino 2022, nonché la Tournée dei 4 trampolini, che nell’ambito del salto vale almeno quanto un’affermazione a Cinque cerchi).

Tuttavia, il nipponico – che a inizio novembre compirà 29 anni – è un virtuoso. Il salto con gli sci non è tutto nella sua vita e nell’ultimo triennio ha respirato un po’. Onestamente, è stato il primo ad ammettere di aver preso sottogamba qualche annata. Si è allenato il minimo indispensabile e ha continuato a vincere, seppur saltuariamente, perché in termini di talento ci troviamo di fronte a un autentico fenomeno.

Però Kobayashi è fatto così. Se non si distraesse, se non avesse altri grilli per la testa, avrebbe verosimilmente già esaurito il carburante necessario a essere un atleta di altissimo livello. Nelle scorse settimane ha partecipato a delle competizioni del circuito interno giapponese, ovviamente primeggiando. Ora si è aggregato al resto della squadra del Sol Levante, allo scopo di verificare il proprio livello in ambito globale.

Peraltro, trattasi di un passo cruciale allo scopo di “prendere le misure” – è proprio il caso di dirlo – ai nuovi regolamenti. Il modo di confezionare le tute è stato cambiato e i sarti dovranno stare attentissimi nel cucire l’equipaggiamento addosso al corpo degli atleti.

In linea puramente teorica, questa novità dovrebbe avvantaggiare proprio chi ha talento naturale. Ryoyu ne ha da vendere e, sornione come un felino, se dovesse essere motivato a dimostrarlo, ci sarebbe poca trippa per tutti gli altri gatti del salto con gli sci.