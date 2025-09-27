Ryder Cup, tutto pronto per la seconda giornata! Young al posto di Thomas nei foursome. Donald conferma gli 8 titolari

Tutto è pronto, a Bethpage, per la seconda giornata di Ryder Cup 2025. Anche capitan Keegan Bradley, che non si aspettava un avvio così sottotono dei suoi, è fiducioso che i padroni di casa possano riportare il leaderboard quantomeno in parità. Ebbene sì, perchè dopo il primo round di foursome e fourball lo score dice 5.5 a 2.5 a favore degli europei. Un contraccolpo accusato da tutti nella compagine a stelle e strisce che però deve essere dimenticato e affrontato.

Lo spartito, per oggi, non cambia rispetto a ieri: la mattina scenderanno in campo 4 squadre per team composte da due giocatori ciascuna per i foursome (ci si alterna colpo per colpo fino alla fine della buca e si stabilisce prima dell’inizio della gara chi giocherà il primo colpo dai tee pari e chi dai tee dispari) mentre nel pomeriggio lo stesso numero di squadre giocherà i fourball. Non è ovviamente detto che chi gioca i foursome giochi anche i fourball, anzi.

Gli accoppiamenti per i foursome della mattinata sono:

Bryson DeChambeau – Cameron Young vs Matt Fitzpatrick – Ludvig Aberg

Harrish English – Collin Morikawa vs Rory McIlroy – Tommy Fleetwood

Xander Schauffele – Patrick Cantlay vs Jon Rahm – Tyrrell Hatton

Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland

Rimangono dunque invariati alcuni accoppiamenti, anzi tutti per quanto riguarda il team capitanato da Luke Donald. Rory McIlory e Tommy Fleetwood sfideranno, tra l’altro, nuovamente Harris English e Collin Morikawa dopo averli battuti per 5&4. Tra le fila statunitensi, invece, l’unica differenza è Cameron Young che giocherà in partenza con DeChambeau al posto di Justin Thomas. Gli altri assortimenti sono tutti uguali, cambia solo l’ordine di partenza. Per quanto riguarda le partenze dei fourball, quelle verranno ufficializzate al termine della prima sessione mattutina in base all’andamento della gara.

La sfida più bella sarà decisamente la 3a. Nonostante Patrick Cantlay abbia dimostrato di essere fuori forma, con una percentuale al putt molto bassa soprattutto dalla corta distanza, l’americano è molto talentoso e può infiammare gli animi degli spettatori con un niente. Da prestare attenzione anche a Scottie Scheffler che ha incassato due sconfitte su due nella prima giornata ed è, ovviamente, a caccia di conferme e di rivincita. Al n.1 al mondo, tra l’altro, manca ancora nel palmares la Ryder Cup e le occasioni, seppur tante, devono essere sfruttate.

Domani, invece, spazio ai 12 match play dove scenderanno in campo tutti i convocati che si affronteranno 1vs1 in uno dei momenti più belli del golf.