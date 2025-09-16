Ryder Cup 2025: tutti i qualificati e convocati e i capitani di Europa e USA. Dove si gioca, date e format

Ryder Cup 2025, stiamo arrivando. Al Bethpage Black di Farmingdale (New York), due anni dopo il dominio di Roma, il Team Europe cerca di tenersi la coppa andando però a giocarsela in uno dei campi più difficili non solo degli Stati Uniti, ma anche del mondo (e c’è il mitico cartello a ricordarlo).

Pochissimi i cambiamenti effettuati da Luke Donald in vista della nuova edizione rispetto a quanto visto al Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia Montecelio. Ce ne sono invece negli USA, ora guidati da Keegan Bradley e con Scottie Scheffler in grandissima forma, da numero 1 del mondo incontrastato da 122 settimane quale egli è. Ci sarà tantissima battaglia, questo è poco ma sicuro.

La Ryder Cup 2025 si giocherà al Bethpage Black di Farmingdale (New York) a partire da venerdì 26 con il tradizionale format che prevede fourball e foursome nei primi due giorni e i 12 match singoli nel terzo. La copertura tv sarà appannaggio di Sky Sport soprattutto con il suo canale Sky Sport Golf (209); streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO RYDER CUP 2025: DATE E FORMAT

Venerdì 26 settembre

Ore 12:30 Foursome e fourball

Sabato 27 settembre

Ore 12:30 Foursome e fourball

Domenica 28 settembre

Ore 14:30 Match singoli

RYDER CUP 2025: LE SQUADRE

Team USA

Qualificati dalla lista punti

Scottie Scheffler

J.J. Spaun

Xander Schauffele

Russell Henley

Harris English

Bryson DeChambeau

Scelte del capitano

Justin Thomas

Collin Morikawa

Ben Griffin

Cameron Young

Patrick Cantlay

Sam Burns

Capitano: Keegan Bradley

Vicecapitani: Webb Simpson, Brandt Snedeker, Kevin Kisner, Jim Furyk, Gary Woodland

Team Europe

Qualificati dalla lista punti

Rory McIlroy (NIR)

Robert MacIntyre (SCO)

Tommy Fleetwood (ENG)

Justin Rose (ENG)

Rasmus Højgaard (DEN)

Tyrrell Hatton (ENG)

Scelte del capitano

Shane Lowry (IRE)

Sepp Straka (AUT)

Ludvig Åberg (SWE)

Viktor Hovland (NOR)

Matt Fitzpatrick (ENG)

Jon Rahm (ESP)

Capitano: Luke Donald

Vicecapitani: Thomas Bjørn, Alex Norén, Edoardo Molinari, Francesco Molinari, José Maria Olazabal