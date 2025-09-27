Ryder Cup 2025: Europa senza freni anche nei fourball, 11,5-4,5 sugli USA. Riconferma a un passo

Dal 1979, cioè da quando la Ryder Cup è la sfida Europa-USA, non si era mai verificato quanto è in scena nel sabato del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. Un punteggio di 11,5-4,5 non s’era mai visto, ed è quello in dotazione al team del Vecchio Continente capitanato da Luke Donald, che ancora una volta domina anche nei fourball, che vince per 3-1 in questa quarta sessione.

Appena prima dell’inizio novità tra gli europei: Viktor Hovland, per un problema al collo, non gioca ed è sostituito da Tyrrell Hatton, che va a schierarsi con Fitzpatrick nel match 4. In ogni caso, sono gli accoppiamenti europei quelli che hanno una partenza migliore su tutta la linea, il che, data la già precaria situazione totale, non è di aiuto per il team USA.

McIlroy e Lowry vanno 2 Up su Thomas e Young dopo 5 buche in virtù di due birdie di Lowry, ma proprio a quel punto Scheffler/DeChambeau sopravanzano Fleetwood/Rose in una lotta nella quale, come si vedrà, non ci sono quasi mai buche pareggiate. Serratissimi invece i match 3 e 4.

Thomas e Young, nel primo match e con un birdie a testa, riescono a pareggiare per la buca 9, con il risultato che non cambia per parecchio. Fleetwood e Rose, nel frattempo, si trascinano a vicenda ribaltando completamente il match 2, superando Scheffler e DeChambeau e andando 2 Up alla 12, mentre nel match 3 Rahm e Straka riescono a mantenersi 1 Up e nel quarto Hatton e Fitzpatrick sono avanti perché “Fitz”, alla 9, piazza il birdie che è anche l’unica differenza tra le due coppie nelle prime 11 buche.

Lo scenario cambia ancora al par 3 della 14, con McIlroy che è l’unico a realizzare il birdie che porta il primo match 1 Up per l’Europa, e mette insieme così un virtuale 4-0 rafforzato dal fatto che Fleetwood/Rose si avvicinano alla vittoria. Per la quale, beninteso, non serve neanche un tentativo di farlo cadere nel trash talking da parte di un caddie della coppia avversaria (con Francesco Molinari, da vicecapitano, a intervenire come paciere). Nel giro di pochi minuti prima Fleetwood/Rose e poi McIlroy/Lowry portano l’Europa sul 10,5-3,5.

Gli ultimi due match si rivelano più lottati: prima Burns/Cantlay e poi Spaun/Schauffele, a suon di numeri non da poco, garantiscono la parità nei confronti al team americano, e l’ultima mezz’ora riserva così il dilemma circa le rimanenti speranze a stelle e strisce. Quelle che Spaun e Schauffele, in grande stile, riescono a rialzare un minimo, e quelle che scendono nel momento in cui Hatton e Fitzpatrick mettono la palla nello stesso punto alla 18, con Burns e Cantlay che non riescono a replicare adeguatamente.

RYDER CUP 2025: RISULTATI FOURBALL SECONDA GIORNATA

Justin Thomas/Cameron Young 2UP Rory McIlroy/Shane Lowry

Scottie Scheffler/DeChambeau 3&2 Tommy Fleetwood/Justin Rose

J.J. Spaun/Xander Schauffele 1 Up Jon Rahm/Sepp Straka

Sam Burns/Patrick Cantlay 1 Up Tyrrell Hatton/Matt Fitzpatrick