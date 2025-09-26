Ryder Cup 2025: Europa, che partenza a Bethpage! 3-1 dopo il dominio nei foursome

Si chiude con un gran sorriso europeo la prima parte della giornata d’apertura di Ryder Cup al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. L’Europa, infatti, comanda per 3-1 sugli USA, al termine di ore davvero perfette nei foursome, e con gli States che anche per quell’unico punto hanno dovuto faticare non poco. Tra poco i fourball, che faranno capire se questa sarà una tendenza o ci sarà un recupero americano.

Le primissime fasi sembrano dare un piccolo vantaggio agli USA: DeChambeau, di fatto, spinge Thomas all’immediato vantaggio nel primo match in campo, poi Scheffler e Henley pareggiano Aberg e Fitzpatrick alla 2 e, sempre alla 2, Schauffele e Cantlay si prendono il vantaggio su MacIntyre e Hovland. L’abbrivio americano, però, finisce praticamente qui.

Ben presto emergono tutte le contraddizioni della coppia Scheffler/Henley, mentre risulta vincente la scelta di Luke Donald di mettere insieme Aberg/Fitzpatrick. Dalla 4 alla 6 il duo svedese-inglese gira totalmente l’inerzia e non la molla più, trovando diverse belle cose sia dall’uno che dall’altro. Risultato finale: 5&3.

Questo confronto finisce praticamente nello stesso momento in cui, dopo parecchi momenti (e un pazzesco salvataggio di Rahm alla 6) in cui DeChambeau e Thomas avrebbero potuto mettere insieme il 2 Up, dalla settima buca Rahm e Hatton diventano semplicemente inafferrabili. Questo anche perché i due americani iniziano a perdere fiducia nei loro colpi, mentre l’intesa già esistente tra lo spagnolo e l’inglese torna a dare i suoi frutti. Finisce 4&3 con Hatton che imbuca il quarto colpo alla 15 e Thomas che non lo fa.

In tutto questo, non abbiamo ancora citato McIlroy e Fleetwood. Di primo livello nel 2023, di primissimo livello anche nel 2025 loro due, che risultano avere semplicemente un’altra marcia in fatto di capacità di colpire l’uno nella zona favorevole dell’altro. Già favoriti dall’inizio contro Morikawa ed English, in nove buche si ritrovano 5 Up, poi devono solo amministrare e chiudere 5&4.

In tutto questo, e con la fine dei tre match precedenti, i riflettori si spostano sull’ultimo confronto. In questo, fino alla 11, l’inerzia è tutta dalla parte di Schauffele e Cantlay, ma due birdie consecutivi di Hovland alla 12 e alla 13 trascinano lui e MacIntyre vicini, a 1 Down. Il norvegese, semplicemente, vola e, alla 15, firma anche il pareggio. Sono però bravi i due USA alla 17 per riportarsi avanti: per la prima volta in questa Ryder Cup si va alla 18, che però è anch’essa a stelle e strisce: 2 Up finale.

RYDER CUP 2025: FOURSOME DI OGGI

Bryson DeChambeau/Justin Thomas–Jon Rahm/Tyrrell Hatton 4&3

Scottie Scheffler/Russell Henley–Ludvig Aberg/Matt Fitzpatrick 5&3

Collin Morikawa/Harris English–Rory McIlroy/Tommy Fleetwood 5&4

Xander Schauffele/Patrick Cantlay–Robert MacIntyre/Viktor Hovland 2 Up

FOURBALL

18:25 Scottie Scheffler/J.J. Spaun–Jon Rahm/Sepp Straka

18:41 Ben Griffin/Bryson DeChambeau–Tommy Fleetwood/Justin Rose

18:57 Cameron Young/Justin Thomas–Ludvig Aberg/Rasmus Hojgaard

19:13 Sam Burns/Patrick Cantlay–Rory McIlroy/Shane Lowry