Ryder Cup 2025: ecco i foursome della prima giornata. Subito al via Scheffler e McIlroy

Sono stati appena rivelati dai capitani di USA ed Europa, Keegan Bradley e Luke Donald, i nomi di coloro che disputeranno i foursome della mattina di Ryder Cup 2025 al Bethpage Black Course domani. L’annuncio si sarebbe dovuto avere durante la cerimonia di apertura, ma questa è stata anticipata a ieri per evitare problemi con il mantempo.

Queste le decisioni circa gli accoppiamenti (gli orari sono italiani):

13:10 Bryson DeChambeau/Justin Thomas–Jon Rahm/Tyrrell Hatton

13:26 Scottie Scheffler/Russell Henley–Ludvig Aberg/Matt Fitzpatrick

13:42 Collin Morikawa/Harris English–Rory McIlroy/Tommy Fleetwood

13:58 Xander Schauffele/Patrick Cantlay–Robert MacIntyre/Viktor Hovland

Per quanto riguarda l’Europa, si riforma la coppia McIlroy/Fleetwood, che per due volte è stata impiegata con successo da Luke Donald lo scorso anno; lo stesso discorso vale per Rahm/Hatton. Quando agli USA, rivedremo Schauffele/Cantlay, non fortunati due anni fa, ma che su un campo come Bethpage possono dire la loro.

La prima giornata della Ryder Cup inizierà alle 7:10 con i foursome (saranno le 13:10 in Italia), mentre alle 12:25 (18:25) prenderanno il via i fourball. I foursome sono incontri a coppie in cui i due compagni giocano un’unica palla, mentre i fourball, come dice il nome “quattro palle”, vedono tutti i giocatori su una propria palla. Va ricordato che i fourball saranno annunciati nelle immediate vicinanze del loro stesso inizio.

La sequenza foursome-fourball sarà mantenuta anche al sabato, in questo stesso ordine. Per quanto riguarda, invece, la domenica, questa è tradizionalmente riservata ai match singoli, con la naturale conseguenza che l’inizio è molto più in là nella giornata, alle 12:00 (le 18:00 dalle nostre parti).