Rugby, la stagione inizia con la Supercoppa Italiana

Prenderà il via questo weekend la stagione ovale italiana e antipasto (prima degli impegni di Treviso e Parma nell’United Rugby Championship) è la Supercoppa Italiana che andrà in scena venerdì 26 settembre alle ore 19.00 allo Stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, dove la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Campione d’Italia in carica, affronterà il Rugby Viadana 1970, finalista del Campionato di Serie A Élite 2024/25.

È un ritorno al passato quello della Supercoppa nel rugby, infatti le uniche quattro edizioni sin qui disputate risalgono al periodo 2006-2009, prima dell’implosione dell’allora Lega Italiana Rugby d’Eccellenza e la cancellazione del match. L’albo d’oro vede due successi per la Benetton Treviso, uno per Parma e uno per Viadana, che dunque avrà venerdì la chance di conquistare per la seconda volta il titolo.

Viadana che rispetto alla finale di pochi mesi fa, persa appunto contro Rovigo, ha visto gli addii di Brisighella, De Villiers, Fiorentini, Gigli, Gregorio, Locatelli, Roger Farias, Sauze, Wagenpfeil – oltre che di coach Pavan – e gli arrivi di Caro Saisi, Colledan, Fernandez Gil, S. Ferro, Frutos Macchi, Jelic, Loubser, Sommer, Zaridze – con la coppia formata da Benjamin Madero e Roberto Tejerizo come allenatori.

Di contro, il Rovigo si presenta al via dopo aver salutato quest’estate Mirko Belloni, Bini, Boscolo, Chillon, Mattia Ferro, Lugato, Mostert, Rossoni, Sperandio, Walsh, Williams, Zottola. In entrata, invece, ci sono Luca Belloni, Bolognini, Bruno, Cantini, Ciampolini, Alessandro Gesi, Malaspina, Oliver e Sante. Tante novità, dunque, per entrambe le squadre e ora di dovrà capire se saranno cambiati anche i valori in campo.