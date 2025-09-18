Rugby, il Sudafrica torna in vetta al ranking mondiale

La quarta giornata della Rugby Championship si è chiusa con il Sudafrica che ha clamorosamente battuto in trasferta la Nuova Zelanda per 10-43. Una vittoria che rivoluziona il ranking mondiale del rugby e il podio, con gli Springboks che riconquistano dopo un mese la vetta.

Il quarto fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede il Sudafrica riconquistare infatti la vetta, balzando a 91,62 punti, guadagnando oltre 2 punti e due posizioni, scavalcando così anche l’Irlanda, che resta seconda con 89,83 punti.

Crolla di nuovo, dunque, al terzo posto la Nuova Zelanda, che scende a 89,10 punti posizionandosi al terzo posto in classifica. Quarta resta la Francia, con 87,82 punti che precede l’Inghilterra, con i britannici quinti con 87,74 punti. L’Argentina guadagna una posizione a sale in sesta posizione con 84,40 punti, con lo scontro diretto che fa scivolare al settimo posto l’Australia con 83,85 punti, mentre la Scozia resta all’ottavo posto con 81,57 punti.

La squadra isolana delle Fiji, si conferma al nono posto con 80,86 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 77.77 punti, senza variazioni di punteggio. Cambia il ranking anche fuori dalla top 10: la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, mentre il Giappone resta tredicesimo, con le Samoa che vengono scavalcate dalla Spagna, chiudendo così la top 15.

World Rugby Ranking – aggiornato al 18 settembre 2025

Sudafrica – 91.62

Irlanda – 89.83

Nuova Zelanda – 89.10

Francia – 87.82

Inghilterra – 87.74

Argentina – 84.40

Australia – 83.85

Scozia – 81.37

Fiji – 80.85

Italia – 77.77

Georgia – 74.69

Galles – 74.05

Giappone – 73.92

Spagna – 69.12

Samoa – 68.90

Usa – 67.40

Uruguay – 66.59

Portogallo – 66.44

Tonga – 66.35

Cile – 64.76