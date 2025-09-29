Rugby, il Cile conquista i Mondiali e balza nel ranking mondiale

Il weekend internazionale della palla ovale è stata caratterizzata dal quinto turno della The Rugby Championship e dalla vittoria del Cile contro le Samoa che vale il pass per i Mondiali 2027, e le tre partite cambiano la faccia del ranking mondiale. In particolare è la parte bassa della top 20 a venir rivoluzionata, vediamo come.

Il quinto fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede il Sudafrica confermarsi senza problemi in vetta, mantendo i suoi 91,62 punti, tenendosi così alle spalle l’Irlanda, che resta seconda con 89,83 punti.

Resta al terzo posto, ma guadagna quasi 2 punti decimali la Nuova Zelanda, che sale a 89,28 punti. Quarta resta la Francia, con 87,82 punti che precede l’Inghilterra, con i britannici quinti con 87,74 punti. L’Argentina nonostante il ko con il Sudafrica rimante in sesta posizione con 84,40 punti, con il ko contro gli All Blacks che mantiene al settimo posto l’Australia che scende a 83,67 punti, mentre la Scozia resta all’ottavo posto con 81,57 punti.

La squadra isolana delle Fiji, si conferma al nono posto con 80,86 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 77.77 punti, senza variazioni di punteggio. Cambia il ranking fuori dalla top 10: la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, mentre il Giappone resta tredicesimo, la Spagna quattordicesima, mentre le Samoa – sconfitte dal Cile nel match di qualificazione mondiale – non solo non vanno ancora ad Australia 2027, ma escono dalla top 15, venendo scavalcate dagli USA. Balzo proprio del Cile che dalla ventesima posizione sale al diciassettesimo posto.

World Rugby Ranking – aggiornato al 29 settembre 2025

Sudafrica – 91.62

Irlanda – 89.83

Nuova Zelanda – 89.28

Francia – 87.82

Inghilterra – 87.74

Argentina – 84.40

Australia – 83.67

Scozia – 81.37

Fiji – 80.85

Italia – 77.77

Georgia – 74.69

Galles – 74.05

Giappone – 73.92

Spagna – 69.12

Usa – 67.40

Samoa – 66.94

Cile – 66.72

Tonga – 66.66

Uruguay – 66.59

Portogallo – 66.44