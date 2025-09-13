Rugby femminile: Nuova Zelanda e Canada vincono e vanno in semifinale ai Mondiali

Sono andati in scena oggi i primi due quarti di finale della Rugby World Cup 2025, la coppa del mondo femminile di rugby che si sta disputando in Inghilterra. Palcoscenici delle due sfide sono stati Exeter e Bristol, con il Sandy Park che ha visto scendere in campo la Nuova Zelanda e il Sudafrica, mentre l’Ashton Gate Stadium ha ospitato la sfida tra Canada e Australia.

A Exeter dura un tempo la resistenza del Sudafrica contro la Nuova Zelanda, che nei primi 20 minuti segna due mete con Babalwa Latsha e Aphiwe Ngwevu e pareggia le marcature di Theresa Setefano e Braxton Sorensen-McGee. La musica, però, cambia a inizio ripresa, quando le Black Ferns alzano il ritmo a un livello insostenibile per le sudafricane e le mete di Renee Holmes, Braxton Sorensen-McGee e Kaipo Olsen-Baker in soli 7 minuti chiudono il discorso. Poi segnano ancora Olsen-Baker e Holmes, mentre nel finale è botta e risposta di Lerato Makua e Katelyn Vahaakolo per il 47-17 finale.

Bastano 40 minuti al Canada per chiudere il discorso a Bristol, battere l’Australia e staccare il biglietto per le semifinali. Dopo due minuti va in meta Asia Hogan-Rochester, risponde l’Australia con Desiree Miller, ma da lì in poi è un monologo. Nel primo tempo arrivano le marcature di Alysha Corrigan, Sophie de Goede, ancora la Corrigan e McKinley Hunt per il 31-5 con cui si va al riposo. Il secondo tempo è, così, un lunghissimo garbage time dove segnano Fabiola Forteza e Karen Paquin e Canada che si impone 46-5.

Si è decisa, dunque, la prima semifinale della RWC 2025 e venerdì prossimo, ancora una volta a Exeter, a scontrarsi per un posto in finale saranno Nuova Zelanda e Canada. Domani, invece, sarà la volta degli altri due quarti di finale e a sognare la semifinale saranno Francia e Irlanda da un lato, e Inghilterra e Scozia dall’altro.