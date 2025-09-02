Rugby femminile: ai Mondiali sorprese e delusioni a 80’ dalla fine

La Women’s Rugby World Cup 2025 entra nel vivo e, dopo un primo turno senza troppi scossoni, la seconda giornata della fase a gironi ha regalato emozioni e colpi di scena e grandi delusioni. Se le grandi potenze hanno rispettato il pronostico, non sono mancate le sfide al cardiopalma che hanno acceso il weekend: Stati Uniti-Australia e Italia-Sudafrica hanno scritto pagine intense, fatte di rimonte, errori e destini già segnati.

A far tremare le gerarchie ci ha pensato il Girone A, con un pirotecnico 31-31 tra Usa e Australia. Le americane, dopo un avvio in salita, hanno sfoderato un secondo tempo di cuore e carattere, arrivando a un passo dall’impresa. Le Wallaroos, però, hanno messo in cassaforte almeno il pareggio con una meta e la trasformazione finale, tenendo vivo il loro cammino. Un risultato che sa di occasione persa da entrambe le parti, ma che ha fatto esplodere la competizione.

Ben più amaro il copione per l’Italia. Contro il Sudafrica le azzurre hanno provato a imporre velocità e ampiezza, ma troppi errori hanno trasformato i buoni propositi in un boomerang. Le Springboks, pragmatiche e fisiche, hanno approfittato delle imprecisioni tricolori e hanno chiuso sul 29-24, sancendo la prematura eliminazione dell’Italia. Una delusione pesante che apre molti quesiti sul futuro del rugby femminile in Italia.

Il resto del tabellone ha confermato i pronostici: Inghilterra, Francia e Nuova Zelanda hanno dominato i rispettivi impegni, mentre Canada, Scozia e Irlanda hanno collezionato successi convincenti e punti bonus. Con le classifiche che iniziano a delinearsi, la corsa verso i quarti si fa serrata: le big dettano legge, ma la seconda giornata ha ricordato a tutti che nel rugby mondiale femminile non c’è nulla di scritto fino all’ultimo fischio.