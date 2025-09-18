Volley, Roberto Russo: “Il livello ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro”

L’Italia del volley maschile ha battuto l’Ucraina e si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025: gli azzurri affronteranno nel primo incontro della seconda fase l’Argentina. Roberto Russo ha tracciato al sito federale il bilancio della fase a gironi della rassegna iridata.

L’importante quest’oggi era passare il turno: “Ci voleva una bella prestazione e noi l’abbiamo fatta, siamo contenti della pallavolo che abbiamo espresso. Ora siamo proiettati sul turno successivo, dove affronteremo l’Argentina, che oggi ha disputato una grandissima gara contro la Francia“.

Nessuno può essere sottovalutato: “Noi sappiamo che questo è un Mondiale di altissimo livello, nel quale nessuno ti regala nulla, ora non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. Il livello della pallavolo mondiale ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro e le gare disputate fino a ora lo testimoniano“.

Il grande equilibrio ha portato alle eliminazioni eccellenti di Francia e Brasile: “Arrivati a questo punto sono già state eliminate delle squadre che erano tra le favorite della vigilia, noi però come sempre pensiamo a noi, a giocare la nostra pallavolo e alla fine vedremo cosa succederà“.