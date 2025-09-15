Roberta Bruni in finale ai Mondiali! Che recupero dall’infortunio, prima volta nella lotta per le medaglie

Roberta Bruni si è qualificata con grande personalità alla finale del salto con l’asta ai Mondiali 2025 di atletica: 4.25 metri superati al primo tentativo, 4.45 valicati alla seconda prova, 4.60 firmati all’occasione d’apertura e meritato pass per l’atto conclusivo sulla pedana di Tokyo. Il risultato conseguito assume un peso significativo, considerando che la romana aveva accusato una micro-frattura della terza vertebra sacrale a fine giugno.

L’infortunio rimediato a Parigi durante una tappa della Diamond League è stato superato a tempo record dalla primatista italiana (4.73 due anni fa a Chiari), che si è fatta trovare pronta per l’evento più importante di questa annata agonistica. La 31enne ha raggiunto il primo atto conclusivo della carriera in ambito iridato, visto che nelle tre precedenti apparizioni (2019, 2022, 2023) non era mai riuscita a superare il taglio.

L’allieva di Alexandra Navas, che durante l’inverno si è issata a 4.70 (miglior italiana di sempre al coperto) e ha conseguito due piazzamenti di rilievo nei grandi eventi internazionali indoor (quinta agli Europei di Apeldoorn e settima ai Mondiali di Nanchino), sarà tra le quattordici protagoniste che tra un paio di giorni si fronteggeranno per le medaglie. Serviva superare 4.60 per proseguire la propria avventura nella capitale giapponese, tutte le big hanno risposto presente.

Il novero delle altre finaliste: la brasiliana Juliana De Menis Campos, la neozelandese Imogen Ayris, la statunitense Sandi Morris, la svizzera Angelica Moser, la slovena Tina Sutej, la statunitense Amanda Moll, la neozelandese Eliza McCartney, la statunitense Katie Moon, la cinese Chunge Niu, la ceca Amalie Svabikova, la francese Marie-Julie Bonnin, la statunitense Hana Moll e la neozelandese Olivia McTaggart. Eliminata la nostra Elisa Molinarolo, che ha superato 4.45 e poi non è riuscita a valicare i 4.60.