Remco Evenepoel: “Ho spinto forte quando mi stavo avvicinando a Pogacar, voglio quattro ori di fila”

Domenica di gloria per Remco Evenepoel, che si è laureato Campione del Mondo a cronometro per la terza volta consecutiva. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha dominato la prova contro il tempo andato in scena sull’esigente percorso di Kigali, infliggendo un distacco di addirittura 1’14” all’australiano Jay Vine, di 2’36” al connazionale Ilan van Walder e 2’37” allo sloveno Tadej Pogacar, con cui non è andato in scena il tanto atteso duello visto lo strapotere inscenato dal belga.

Remco Evenepoel ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Mi sono sentito bene fin dall’inizio e le gambe giravano bene già nel tratto pianeggiante. Tenevo il mio ritmo senza arrivare al limite. Poi ho spinto molto sulla prima salita, anche se sapevo che c’era da gestire visto che poi ce n’erano altre due. A quel punto sapevo di avere un buon vantaggio e ho cercato di mantenere un passo che non mi mettesse in difficoltà fino ai piedi dell’ultimo strappo. Lì, poi, sono andato a tutta”.

Il fuoriclasse belga ha poi proseguito: “È stata dura, comunque, e quel pezzo di pavé a un certo l’ho odiato. Lì era complicatissimo spingere, ma alla fine ho vinto ed è questa la cosa più importante. Sono felice che Ilan (Van Wilder, n.d.r.), mio compagno e mio coetaneo, sia arrivato terzo. È una gran giornata per noi. In una gara simile non importava chi superavo, volevo solo spingere forte in salita, cercando poi di recuperare in discesa. Poi, quando ho visto che sul pavé mi stavo avvicinando a Tadej (Pogacar, n.d.r.) ho pensato solo a spingere forte“.

Il sorpasso ai danni di Pogacar si è preso la copertina del pomeriggio, anche se il Campione del Mondo non sembra dargli così tanta importanza: “Io ho solo dato tutto e non pensavo a chi avessi davanti. Sono onorato di aver raggiunto Tony (Martin, n.d.r.) e Michael (Rogers, n.d.r.) con tre titoli vinti in fila. L’anno prossimo dovrò provare di nuovo a vincere, perché voglio essere il primo a conquistare quattro maglie iridate a cronometro consecutive. Ma per adesso voglio godermi questo. Ci sono state alcune settimane difficili, ma adesso mi sento bene e questa di oggi è una bella iniezione di fiducia”.