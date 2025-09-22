Ranking WTA (22 settembre 2025): Jasmine Paolini si conferma ottava, Swiatek si avvicina a Sabalenka

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 500 di Seul: la vincitrice Iga Swiatek rafforza la seconda piazza, portandosi a quota 8433. Non assegnavano punti per la classifica mondiale, invece, le Billie Jean King Cup Finals: Jasmine Paolini resta in ottava posizione a quota 4006.

Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, guadagna una posizione Lucia Bronzetti, che diventa 73ma a quota 912, mentre resta stabile Elisabetta Cocciaretto, la quale si conferma al 91° posto a quota 810.

Tra le prime 200 del mondo ritroviamo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 149ma con 490 punti, e Nuria Brancaccio, 153ma a quota 474. Si avvicina alla top 200, invece, Silvia Ambrosio, che guadagna 26 posizioni ed è 204ma con 347.

RANKING WTA

Lunedì 22 settembre 2025

1 Aryna Sabalenka 11225

2 Iga Swiatek 8433

3 Coco Gauff 7873

4 Amanda Anisimova 5109

5 Mirra Andreeva 4793

6 Madison Keys 4579

7 Jessica Pegula 4383

8 Jasmine Paolini 4006

9 Qinwen Zheng 4003

10 Elena Rybakina 3833

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 22 settembre 2025

8 Jasmine Paolini 4006

73 Lucia Bronzetti 912

91 Elisabetta Cocciaretto 810

149 Lucrezia Stefanini 490

153 Nuria Brancaccio 474

204 Silvia Ambrosio 347

213 Tyra Caterina Grant 337

256 Nicole Fossa Huergo 273

267 Camilla Rosatello 258

284 Jessica Pieri 236