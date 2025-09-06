Ranking ATP degli italiani dopo gli US Open: Sinner n.1 del mondo? Musetti guadagna, Berrettini scivola

Jannik Sinner si giocherà lo status di numero 1 del mondo nella finale degli US Open che andrà in scena domenica 7 settembre (ore 20.00 italiane) sul cemento di Flushing Meadows e New York. Lo scenario è molto semplice: se il fuoriclasse altoatesino saprà difendere il titolo conquistato lo scorso anno allora resterà al comando del ranking ATP, ma se dovesse perdere contro Carlos Alcaraz allora sarà proprio lo spagnolo a detronizzarlo e a fare scivolare il nostro portacolori al secondo posto.

Il 24enne staziona a quota 10.780 punti e volerebbe a 11.480 punti in caso di trionfo sul suolo statunitense, precedendo Carlos Alcaraz con i suoi 10.840 punti. Se l’iberico dovesse imporsi allora si isserebbe a 11.540 e creerebbe un discreto margine nei confronti del nostro portacolori. Lorenzo Musetti ha perso il quarto di finale dell’ultimo Slam della stagione proprio contro Jannik Sinner, ma ha guadagnato una posizione ed è nono nella graduatoria internazionale con 3.505 punti, in scia al britannico Jack Draper (3.690) e all’australiano Alex de Minaur (3.545).

Quale sarà il ranking ATP degli altri italiani dopo gli US Open? Flavio Cobolli ha guadagnato una piazza con il terzo turno negli USA e sarà 25mo, mentre Luciano Darderi è virtualmente 31mo ma potrebbe superare l’olandese Tallon Griekspoor se dovesse vincere il Challenger di Genova (è in semifinale). Lorenzo Sonego ripartirà dalla 44ma piazza, mentre Matteo Berrettini ha rinunciato all’ultimo Slam della stagione per problemi fisici e ha perso sei posizioni, scivolando al 58mo posto. In top-100 figurano anche Mattia Bellucci (65mo), Matteo Arnaldi (73mo) e Luca Nardi (84mo).

RANKING ATP ITALIANI DOPO GLI US OPEN (TOP-100)

1 o 2. Jannik Sinner: primo con 11.480 punti se vince gli US Open, secondo con 10.780 punti se perde la finale degli US Open

9. Lorenzo Musetti 3.505

25. Flavio Cobolli 2.040

31. Luciano Darderi 1.494 (30mo con 1.584 punti se vince il Challenger di Genova)

44. Lorenzo Sonego 1.090

58. Matteo Berrettini 925

65. Mattia Bellucci 884

73. Matteo Arnaldi 825

84. Luca Nardi 755