Ranking ATP (8 settembre 2025): Alcaraz sorpassa Sinner al numero 1, Musetti sale di un posto. Quattro italiani nei primi 30

65 settimane. Tanto è durato il periodo al numero 1 del mondo di Jannik Sinner, che alla fine è costretto a pagare dazio rispetto alla sospensione di tre mesi che gli ha impedito di giocarsi almeno 5000 punti da febbraio a inizio maggio. Carlos Alcaraz, comunque, la leadership mondiale se la riprende con merito dopo due anni in cui ne era rimasto privo a favore di Djokovic prima e di Sinner poi.

I due restano comunque con un vantaggio abissale nei confronti del resto della concorrenza, incapace di avere qualsivoglia costanza o pericolosità sul lungo periodo, ma solo nel breve. Anche in questo contesto s’inserisce il fatto che Novak Djokovic s’issi al numero 4 del mondo: il serbo riesce a tenersi su con la finale di Miami e le quattro semifinali Slam raggiunte. Consolida il suo status di top ten Lorenzo Musetti, che sale al nono posto e prende decisamente margine su Karen Khachanov.

RANKING ATP

Lunedì 8 settembre 2025

1 Carlos Alcaraz 11540 (+1)

2 Jannik Sinner 10780 (-1)

3 Alexander Zverev 5930

4 Novak Djokovic 4830 (+3)

5 Taylor Fritz 4675 (-1)

6 Ben Shelton 4280

7 Jack Draper 3690 (-2)

8 Alex de Minaur 3545

9 Lorenzo Musetti 3505 (+1)

10 Karen Khachanov 3280 (-1)

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Anche in virtù dei risultati di Luciano Darderi (combinazione US Open più Challenger di Genova), sono quattro gli italiani nei top 30: nessun Paese ne ha così tanti nel gotha. Restano come di consueto nove quelli in top 100, ma attenzione a due avvicinamenti. Uno è quello di Andrea Pellegrino, che sta interpretando un ottimo 2025 per vari tratti, e l’altro è quello di Giulio Zeppieri. Per il pontino, libero da vincoli di punti almeno fino al prossimo febbraio, il Challenger di Shanghai vinto è solo un passo verso zone di classifica che, per gioco, può tranquillamente raggiungere. E c’è Federico Cinà che è a quattro posti dall’ingresso nei 200.

Lunedì 8 settembre 2025

25 Flavio Cobolli 2040 (+1)

30 Luciano Darderi 1584 (+4)

44 Lorenzo Sonego 1090 (+2)

58 Matteo Berrettini 925 (-6)

65 Mattia Bellucci 884

73 Matteo Arnaldi 825 (-9)

84 Luca Nardi 755 (+2)

126 Andrea Pellegrino 516 (+15)

140 Matteo Gigante 450 (-10)

145 Francesco Passaro 425 (-25)

160 Francesco Maestrelli 376 (-5)

171 Giulio Zeppieri 317 (+89)