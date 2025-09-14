Rally
Rally, Ogier trionfa anche in Cile
Sèbastien Ogier celebra alla perfezione le 200 partenze nel FIA World Rally Championship vincendo anche il Rally Cile 2025. Il francese si impone di forza davanti ad Elfyn Evans, Toyota batte Hyundai ancora una volta.
66mo successo in carriera per il nativo di Gap, la quinta in stagione. Il 41enne che già in Paraguay aveva riaperto il Mondiale piloti, agguanta la leadership assoluta per 2 punti dopo un nuovo fine settimana semplicemente perfetto.
L‘otto volte campione del mondo ha ottenuto oltre ai punti della vittoria anche il bonus del ‘Super Sunday’ e quello della Power Stage. Domenica da incorniciare quindi per il veterano di Toyota che potrebbe vincere il titolo nonostante la presenza part-time nella serie.
Evans, a +10 secondi da Ogier, chiude davanti alla Hyundai i20 N Rally1 di Adrien Fourmaux. Il francese ottiene un prezioso podio overall battendo il compagno di squadra Thierry Neuville e la Toyota del finnico Sami Pajari. Sesto posto invece per Kalle Rovanperä che ha pagato a caro prezzo la foratura rimediata nel day-1 dopo solo tre segmenti.
Prossimo round a metà ottobre per il Rally Centro Europa tra Repubblica Ceca, Austria e Germania.