Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali di atletica? Montepremi interessante e il bonus per i record del mondo

I Mondiali 2025 di atletica si disputeranno dal 13 al 21 settembre: sarà Tokyo a ospitare l’appuntamento agonistico più importante della stagione e che segnerà davvero l’inizio del lungo cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si torna nella capitale del Giappone che ha fatto da teatro ai Giochi di quattro anni fa e dove le migliori stelle del panorama internazionale si fronteggeranno a viso aperto per salire sul podio nelle varie discipline.

World Athletics ha deciso di premiare con degli stuzzicanti assegni gli atleti che riusciranno a mettersi al collo una medaglia durante i nove giorni della rassegna iridata. Il montepremi complessivo garantito dalla Federazione Internazionale è di otto milioni e mezzo di dollari, pari a circa 7,3 milioni di euro: si tratta di una cifra di tutto rispetto, che andrà distribuita tra chi riuscirà a ritagliarsi un po’ di gloria in terra asiatica.

I Campioni del Mondo potranno festeggiare con 70.000 dollari (circa 60.100 euro), i secondi classificati porteranno a casa 35.000 dollari (circa 30.050 euro), mentre il bronzo garantirà 22.000 dollari (circa 18.900 euro). Attenzione allo sfizioso bonus per chi realizzerà un record del mondo: super premio da 100.000 dollari (circa 85.900 euro) su cui ha messo sicuramente occhio lo svedese Armand Duplantis, il più papabile per la realizzazione di un nuovo primato.

MONTEPREMI MONDIALI ATLETICA 2025

Medaglia d’oro: 70.000 dollari statunitensi (circa 60.100 euro).

Medaglia d’argento: 35.000 dollari statunitensi (circa 30.050 euro).

Medaglia di bronzo: 22.000 dollari statunitensi (circa 18.900 euro).

Bonus per record del mondo: 100.000 dollari statunitensi (circa 85.900 euro).

MONTEPREMI COMPLESSIVO: 8,498 milioni di dollari statunitensi (circa 7,297 milioni di euro).