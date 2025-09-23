Quanti soldi hanno guadagnato gli italiani ai Mondiali di atletica? Furlani fa festa, Battocletti con la somma…

L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica: l’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo; tre argenti (Nadia Battocletti sui 10.000 metri, Antonella Palmisano nella 35 km di marcia, Andrea Dallavalle nel salto triplo); tre bronzi (Iliass Aouani nella maratona, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Nadia Battocletti sui 5.000 metri). Si tratta del bottino migliore della storia per il Bel Paese, che ha superato di un’unità il riscontro di Göteborg 1995 (due ori, due argenti, due bronzi), anche se non ha permesso di concludere nella top-10 del medagliere (undicesimo posto).

La nostra Nazionale ha celebrato anche quindici finalisti (a -1 dal record di Atene 1997) e il sesto posto nella classifica a punti, risultando al quarto posto nel medagliere all’americana (quello che considera il numero di podi, non facendo differenza sul colore delle medaglie). Il riscontro è stato decisamente positivo, anche se non sono mancate delle controprestazioni come quella di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la forma non tonica di Andy Diaz e l’assenza di una punta di spessore del calibro di Massimo Stano. Questo per quanto riguarda la parte tecnica, ma c’è anche un interessante risvolto economico da valutare: quanti soldi hanno guadagnato gli italiani ai Mondiali 2025 di atletica?

Il più soddisfatto è chiaramente Mattia Furlani, visto che le medaglie d’oro venivano premiate con un assegno da 70.000 dollari (circa 59.300 euro). Nadia Battocletti somma i due premi a cui ha avuto diritto (35.000 dollari par l’argento e 22.000 dollari per il bronzo), piazzandosi al secondo posto nella classifica italiana dei premi con 57.000 dollari (circa 48.300 euro). Palmisano e Dallavalle hanno portato a casa 35.000 dollari (circa 29.600 euro), mentre per Aouani e Fabbri gli assegni sono pari a 22.000 dollari (circa 18.600 euro).

Riconoscimenti anche per gli altri finalisti: 7.000 dollari per Yohanes Chiappinelli e Andy Diaz (rispettivamente sesti tra maratona e salto triplo); 6.000 dollari per Federico Riva e Sara Fantini (settimi tra 1500 metri e lancio del martello), 5.000 dollari per Matteo Sioli e Riccardo Orsoni (ottavi tra salto in alto e 35 km di marcia). Premi anche per le staffette: 6.000 per il settimo posto della 4×400 mista e 4.000 per l’ottava piazza della 4×400 femminile.

MONTEPREMI ITALIANI MONDIALI ATLETICA

1. Mattia Furlani 70.000 dollari

2. Nadia Battocletti 57.000 dollari

3. Antonella Palmisano 35.000 dollari

3. Andrea Dallavalle 35.000 dollari

5. Leonardo Fabbri 22.000 dollari

5. Iliass Aouani 22.000 dollari

7. Yohanes Chiappinelli 7.000 dollari

7. Andy Diaz 7.000 dollari

9. Federico Riva 6.000 dollari

9. Sara Fantini 6.000 dollari

11. Matteo Sioli 5.000 dollari

11. Riccardo Orsoni 5.000 dollari