Quanti soldi guadagnano Orro, De Gennaro e Danesi con i premi individuali ai Mondiali? Assegni sfiziosi

Tre azzurre fanno festa a livello individuale ai Mondiali 2025 di volley femminile, visto che sono state inserite nel sestetto ideale della rassegna iridata dopo aver conquistato il titolo insieme alle compagne di squadra. L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 nella finale andata in scena a Bangkok (Thailandia) e ha messo le mani sul secondo trofeo della propria storia dopo quello alzato al cielo nel 2002, firmando così una splendida doppietta dopo la stoccata della scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Alessia Orro è stata premiata come miglior giocatrice del torneo (MVP) e anche come miglior palleggiatrice, consacrandosi tra le grandi della pallavolo internazionale. Monica De Gennaro è stata incoronata come miglior libero e chiuderà in bellezza la propria avventura con la maglia azzurra a 38 anni (salvo ripensamenti). Anna Danesi si è meritata la palma di miglior centrale accanto alla turca Eda Erdem, esultando da capitana delle Campionesse del Mondo.

I riconoscimenti individuali hanno un enorme spessore dal punto di vista agonistico e sportivo, ma hanno anche un interessante risvolto sotto il proprio economico. Quanti soldi hanno guadagnato le azzurre per i premi ricevuti ai Mondiali 2025 di volley femminile? Alessia Orro porterà a casa 150.000 dollari statunitensi (100.000 per l’MVP e 50.000 per la targhetta di miglior palleggiatrice, circa 128.000 euro), mentre Monica De Gennaro e Anna Danesi beneficeranno di 50.000 dollari statunitensi (circa 42.600 euro).

QUANTO GUADAGNANO LE AZZURRE CON I PREMI INDIVIDUALI AI MONDIALI

Alessia Orro: 150.000 dollari statunitensi (circa 128.000 euro):

Monica De Gennaro: 50.000 dollari statunitensi (circa 42.600 euro).

Anna Danesi: 50.000 dollari statunitensi (circa 42.600 euro).