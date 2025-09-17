Quanti soldi guadagna Mattia Furlani con l’oro ai Mondiali? Assegno sfizioso per la vittoria nel salto in lungo. E il bonus…

Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo, rendendosi protagonista di una rimonta stellare sulla pedana di Tokyo: era quarto dopo il quarto salto, ma alla quinta prova si è inventato il balzo da urlo ed è atterrato a 8.39 metri. Il 20enne laziale si è lasciato alle spalle il giamaicano Tajay Gayle (8.34), il cinese Yuhao Shi (8.33) e lo svizzero Simon Ehammer (8.30), involandosi così verso il titolo iridato e regalando all’Italia il quinto alloro di questa spedizione.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024, che in stagione aveva toccato 8.37 a Torun, ha migliorato di un centimetro il proprio personale e ha tra l’altro unificato la corona, visto che durante l’inverno aveva trionfato ai Mondiali Indoor. Un vero e proprio prodigio generazionale, che nel momento più importante della stagione ha tirato fuori la zampata da urlo e ha fatto saltare il banco dall’alto di un talento cristallino che sta già facendo sognare tutti gli appassionati.

Il risultato odierno ha chiaramente un’enorme importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma occorre anche evidenziare il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Mattia Furlani conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica? L’assegno garantito dagli organizzatori è pari a 70.000 dollari statunitensi (circa 59.000 euro). A questa cifra si aggiungeranno anche gli importi previsti da sponsor personali e da accordi di altra natura, di cui non si conosce pubblicamente l’entità.

In caso di record del mondo sarebbe stato elargito un bonus di 100.000 dollari (come successo l’altro giorno con Armand Duplantis nel salto con l’asta), ma per il momento il folle balzo da 8.95 metri di cui lo statunitense Mike Powell si rese protagonista proprio a Tokyo nel 1991 resta irraggiungibile.

QUANTI SOLDI GUADAGNA MATTIA FURLANI CON L’ORO AI MONDIALI

70.000 dollari statunitensi (circa 59.000 euro).