Quanti soldi guadagna Evenepoel con la vittoria ai Mondiali? Assegno milionario… ma in franchi ruandesi

Remco Evenepoel ha dominato la cronometro individuale che ha aperto i Mondiali 2025 di ciclismo, giganteggiando lungo i 40,6 chilometri dell’esigente tracciato di Kigali. Il fuoriclasse belga ha dominato sulle strade del Ruanda, partendo a razzo e non calando mai sulla lunga distanza, nonostante i diversi tratti in salita che hanno animato l’impegno in terra africana.

Si tratta del terzo sigillo iridato in carriera per il 25enne nelle prove contro il tempo (a cui se ne aggiunge uno in linea), tra l’altro giunto dopo essere andato a riprendere Tadej Pogacar sull’ultimo strappo: lo sloveno era partito due minuti e mezzo prima, ma è stata raggiunto quando mancavano un paio di chilometri al traguardo, a dimostrazione dello strapotere del Campione Olimpico di Parigi 2024.

Il belga si è imposto con un vantaggio di addirittura 1’14” sull’australiano Jay Vine e di 2’36” sul connazionale Ilan van Wilder, mentre Pogacar ha concluso in quarta posizione con un distacco di 2’37”. Tra sette giorni ci sarà la rivincita nella prova in linea? Si preannuncia grande spettacolo per quella che sarà la prova regina di questa manifestazione. Il risultato odierno è notevole dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Remco Evenepoel vincendo la cronometro individuale dei Mondiali 2025 di ciclismo? Il Campione del Mondo beneficia di un assegno di importo pari a 12 milioni di franchi ruandesi, ma si tratta di una valuta molto debole e dunque al cambio si parla di circa 7.000 euro. Il premio non è di certo sontuoso, andrà leggermente meglio per la prova in linea dove si parlerà di circa 18.000 euro per il vincitore.

MONTEPREMI REMCO EVENEPOEL ORO CRONOMETRO MONDIALI

12 milioni di franchi ruandesi (circa 7.000 euro).