Quanti soldi guadagna Crawford con il Mondiale dei supermedi? Cifre faraoniche: Canelo perde, ma incassa di più!

Il confronto tra Terence Crawford e Canelo Alvarez era stato presentato come il match del decennio: la sfida per il titolo di Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi supermedi, con lo statunitense che cercava la riunificazione nella terza categoria di peso differente (impresa mai riuscita nella storia) e il messicano che puntava a confermarsi sul trono. Il 37enne ha prevalso ai punti con verdetto unanime ed è entrato nella leggenda della boxe, mentre per il messicano arriva il terzo stop della carriera.

Ben 65.000 persone hanno gremito lo Stadio Allegiant di Las Vegas (Nevada, USA) per una sfida imperdibile, che però non si è rivelata così spettacolare e che è stata caratterizzata dalla tecnica sopraffina del padrone di casa, capace di arginare la potenza del rivale e di metterlo sotto con la precisione dei propri colpi e gestendo bene il preannunciato calo fisico nel finale. Si trattava di un match stellare a livello economico, visto che lo sceicco Turki Al-Sheikh ha garantito una lauta ricompensa per entrambi i contendenti.

Come per tutti gli incontri di boxe, le borse vengono concordate prima di salire sul ring e dunque non vengono sostanzialmente intaccate dal risultato. Si può così creare il paradosso di un pugile sconfitto che ha guadagnato di più rispetto al vincitore. È successo anche stanotte. Secondo alcune indiscrezioni della stampa americana e britannica, Terence Crawford avrebbe percepito circa 50 milioni di dollari (42,61 milioni di euro), mentre Canelo si potrà consolare con circa 150 milioni di dollari (127,82 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNANO CRAWFORD E ALVARAZ

Terence Crawford: 50 milioni di dollari (42,61 milioni di euro).

Canelo Alvarez: 150 milioni di dollari (127,82 milioni di euro).