Quanti soldi guadagna Armand Duplantis con il record del mondo? Bonus speciale! E il premio per l’oro…

Armand Duplantis si è laureato Campione del Mondo di salto con l’asta per la terza volta consecutiva, ma soprattutto ha ritoccato il già suo record del mondo: nuova progressione di un centimetro e volo a 6.30 metri, mandando in visibilio il pubblico che ha gremito gli spalti dello Stadio Olimpico di Tokyo. Il terzo tentativo è stato quello buono per il fuoriclasse svedese, che in precedenza era stato punzecchiato dal greco Emmanouil Karalis fino a 6.20 metri, anche se l’ellenico non era più andato a segno dopo l’affondo a 6.00.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 continua a scrivere la storia di questa disciplina e dello sport in generale, dall’alto di un talento cristallino che non sembra avere confini e con tutta la capacità di continuare ad alzare l’asticella nel prossimo futuro. Di centimetro in centimetro lo scandinavo è entrato nel cuore di tutti gli appassionati: quello odierno è stato il suo 14mo record del mondo e ha portato in dote anche un bel riconoscimento economico, di cui si conosce ufficialmente l’entità.

Quanti soldi ha guadagnato Armand Duplantis siglando il record del mondo di salto con l’asta ai Mondiali 2025 di atletica? World Athletics ha previsto un bonus di 100.000 dollari statunitensi (circa 85.000 euro) per chi riesce a stampare un world record in questo contento, oltre a un riconoscimento di 70.000 dollari (circa 59.500 euro) per la medaglia d’oro. Stasera il re del salto con l’asta ha dunque portato a casa 170.000 dollari (circa 144.500 euro) per il riscontro tecnico, a cui si aggiungeranno le somme garantite dagli sponsor ma di cui non si conoscenza pubblica.

QUANTI SOLDI GUADAGNA DUPLANTIS CON IL RECORD DEL MONDO

BONUS RECORD DEL MONDO: 100.000 dollari statunitensi (circa 85.000 euro).

MEDAGLIA D’ORO: 70.000 dollari (circa 59.500 euro).

TOTALE: 170.000 dollari (circa 144.500 euro).