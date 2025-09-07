Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner su Alcaraz nella finale degli US Open: una resa dei conti per il n.1

Dopo 65 settimane consecutive al vertice della classifica mondiale Jannik Sinner rimetterà in palio questa sera il numero 1 del mondo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale degli US Open: l’ultimo atto, infatti, consegnerà al vincitore anche il primato nel ranking ATP.

Lo spagnolo e l’italiano, finora, hanno guadagnato 1300 punti a testa per l’accesso all’ultimo atto del torneo e le distanze tra i due sono rimaste invariate: l’iberico, alla vigilia dello scontro in finale, conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro. Alcaraz comanda con 10840, mentre Sinner insegue a quota 10780.

In caso di vittoria di Sinner in finale l’azzurro ripartirà nell’aggiornamento di domani, lunedì 8 settembre, con 640 punti di vantaggio su Alcaraz, mentre in caso di affermazione dello spagnolo ai danni dell’italiano, sarà l’iberico il nuovo numero 1 del mondo con 760 punti di margine su Sinner.

RANKING LIVE AL 7 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 10840 (11540 in caso di vittoria in finale)

2 Jannik Sinner 10780 (11480 in caso di vittoria in finale)

DISTACCHI POSSIBILI DOPO GLI US OPEN 2025

Distacco con Sinner vincitore contro Alcaraz in finale: +640 Sinner (11480 Sinner e 10840 Alcaraz)

Distacco con Alcaraz vincitore contro Sinner in finale: +760 Alcaraz (11540 Alcaraz e 10780 Sinner)