Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner nella finale contro Alcaraz: sfida decisiva per il n.1 del ranking

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno nella finale degli US Open anche il primato nel ranking ATP: lo spagnolo e l’italiano, infatti, hanno guadagnato 1300 punti a testa per l’accesso all’ultimo atto del torneo e le distanze tra i due sono rimaste invariate.

L’iberico, alla vigilia dello scontro in finale, infatti, conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria con i punti degli US Open 2024 già decurtati: Alcaraz si attesta a 10840, mentre Sinner insegue a quota 10780. Il successo nell’ultimo atto, dunque varrà anche il numero 1 ATP.

In caso di vittoria di Sinner in finale l’azzurro ripartirà lunedì 8 settembre con 640 punti di vantaggio su Alcaraz, mentre in caso di affermazione dello spagnolo ai danni dell’italiano, sarà l’iberico il nuovo numero 1 del mondo con 760 punti di margine su Sinner.

RANKING LIVE AL 6 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 10840 (11540 in caso di vittoria in finale)

2 Jannik Sinner 10780 (11480 in caso di vittoria in finale)

DISTACCHI POSSIBILI DOPO GLI US OPEN 2025

Distacco con Sinner vincitore contro Alcaraz in finale: +640 Sinner (11480 Sinner e 10840 Alcaraz)

Distacco con Alcaraz vincitore contro Sinner in finale: +760 Alcaraz (11540 Alcaraz e 10780 Sinner)