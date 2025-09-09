Quanti punti difendono Sinner e Alcaraz? La situazione fino alle ATP Finals

La finale degli US Open 2025 ha sorriso allo spagnolo Carlos Alcaraz. La vittoria contro Jannik Sinner è stata netta e ha permesso all’iberico di prendersi la vetta della classifica mondiale, spodestando l’altoatesino dal trono dopo 65 settimane consecutive. Allo stato attuale delle cose, quindi, i punti di margine di Carlitos nei confronti di Jannik sono 760.

C’è ancora una parte di stagione importante da affrontare per chiudere il 2025. Per Sinner sarà complicato recuperare terreno nei confronti del suo rivale, considerando le scadenze in classifica. Inoltre, se Alcaraz dovesse dar seguito in termini di continuità a quanto fatto vedere negli ultimi mesi, sarà praticamente impossibile per l’azzurro pensare a un ritorno al vertice.

L’altoatesino, infatti deve fare i conti con una cambiale di 2830 punti, mentre per l’iberico si parla di 1000. Una situazione che obbliga Sinner a replicare quantomeno i suoi brillanti risultati del 2024 per mantenersi in linea di galleggiamento, cercando poi di “fare legna” lì dove non si è andati tanto in là. La difficoltà, però, risiede nell’essere competitivo in più eventi consecutivi.

Vedremo come la situazione evolverà quando i due arriveranno alle ATP Finals di Torino che assegneranno gli ultimi punti della stagione, andando a definire il ranking.

RANKING ATP AGGIORNATO DOPO GLI US OPEN 2025

1. Carlos Alcaraz 11540

2. Jannik Sinner 10780 (-760)

PUNTI IN SCADENZA DOPO GLI US OPEN 2025

Jannik Sinner: 2830

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Carlos Alcaraz: 1000

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200