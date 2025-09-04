Quante posizioni ha guadagnato Lorenzo Musetti agli US Open. Buona posizione in vista delle ATP Finals

Lorenzo Musetti ha perso il derby italiano contro Jannik Sinner nei quarti di finale degli US Open 2025 di tennis: il toscano, con i 400 punti incamerati a New York ha fatto un passo in avanti importante verso le ATP Finals di fine anno, ponendosi in piena corsa per la qualificazione.

Al momento, infatti, l’azzurro occupa l’ottava posizione, anche se per mantenere il piazzamento deve sperare che Jannik Sinner batta il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale: in tal caso Musetti manterrebbe 365 punti di vantaggio sul nordamericano, decimo.

L’azzurro insegue l’australiano Alex de Minaur, settimo, che lo precede di appena 75 punti, ma deve guardarsi dal britannico Jack Draper, nono a soli 80 punti dal toscano, alle prese però con problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro agli US Open.

Restano in calendario ancora molti punti da distribuire: sono previsti ancora 2 ATP Masters 1000 (Shanghai e Parigi-Nanterre), 4 ATP 500 (Tokyo e Pechino a fine settembre e Vienna e Basilea a fine ottobre), nonché 7 ATP 250, spalmati su tre settimane.

RACE ATP AL 4 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 9340 (9840 in caso di finale, 10540 in caso di successo) Qualificato alle ATP Finals

2 Jannik Sinner 7450 (7950 in caso di finale, 8650 in caso di successo) Qualificato alle ATP Finals

3 Novak Djokovic 4180 (4680 in caso di finale, 5380 in caso di successo)

4 Alexander Zverev 4180

5 Ben Shelton 3710

6 Taylor Fritz 3465

7 Alex de Minaur 3145

8 Lorenzo Musetti 3070

9 Jack Draper 2990

10 Felix Auger-Aliassime 2705 (3205 in caso di finale, 3905 in caso di successo)