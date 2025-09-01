Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? L’azzurro è ormai in scia a Draper…

Lorenzo Musetti ha staccato il biglietto per i quarti di finale agli US Open 2025 di tennis: l’azzurro è ora aritmeticamente certo di difendere la top ten nel ranking ATP al termine del torneo, portandosi a quota 3505, che al momento vale il nono posto virtuale.

L’azzurro, infatti, potrà essere scavalcato da uno solo dei tre tennisti ancora in corsa agli US Open che lo seguono in classifica, dato che sia il canadese Felix Auger-Aliassime che il ceco Jiri Lehecka che il kazako Alexander Bublik hanno bisogno di vincere il torneo per superare Musetti.

Al contrario, l’italiano con un altro successo andrebbe a scavalcare il britannico Jack Draper, ritiratosi dal torneo dopo la vittoria all’esordio. Nella Race ATP, invece, l’azzurro è salito a quota 3070 punti e si è issato all’ottavo posto: si è già concretizzato in questo caso, infatti, il sorpasso proprio sul britannico Jack Draper.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 8 SETTEMBRE

Ranking ufficiale: 3205 punti, 10° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti di finale: 3505 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3905 punti, 7° posto virtuale (sorpasso certo su Jack Draper).

Ranking in caso di passaggio in finale: 4405 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5105 punti, 4° posto virtuale.

RACE ATP LORENZO MUSETTI 8 SETTEMBRE

Race ufficiale: 2670 punti, 9° posto.

Race dopo il passaggio ai quarti di finale: 3070 punti, 8° posto virtuale (sorpasso certo su Jack Draper).

Race in caso di passaggio in semifinale: 3470 punti, 6° posto virtuale.

Race in caso di passaggio in finale: 3970 punti, 4° posto virtuale.

Race in caso di vittoria in finale: 4670 punti, 3° posto virtuale.